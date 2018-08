Extreme hitte Spanje: kwik stijgt tot wel 50 graden

Aan de Spaanse costa’s en aan de Portugese kust is het met 30-35 graden vaak minder heet, maar Lissabon kan maxima van 40 graden verwachten. Doordat het ook zonnig en droog is neemt de kans op natuurbranden sterk toe. Volgende week verdwijnt de extreme hitte geleidelijk.

Zeewater

Eén troost voor vakantiegangers: een duik in de Middellandse Zee is niet heel koud met een watertemperatuur van 23 tot 26 graden. Aan de Portugese zuidkust is het water kouder met 17 graden en aan de westkust is het water 15 tot 17 graden.

Bekijk hier real-time temperaturen in Europa.