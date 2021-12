Amalia 18 jaar: feest achter gesloten paleisdeuren en nieuwe foto’s

Vanaf nu mag zij officieel haar vader, koning Willem-Alexander, opvolgen als staatshoofd. De komende jaren focust ze echter eerst op een tussenjaar, gevolgd door een studie.

Met uitzondering van Koningsdag zijn verjaardagen geen gebeurtenissen waar de Oranjes veel publieke ruchtbaarheid aan willen geven. Een interview bij een kroonjaar, zoals bij de 50e verjaardagen van Willem-Alexander en Máxima, vormt een zeldzame uitzondering. Bij Amalia’s 18e moet het grote publiek het doen met het boek dat cabaretière Claudia de Breij over haar mocht schrijven.

Ook nu wil (of kan) de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) geen details geven over hoe de verjaardag van de kroonprinses ten paleize wordt gevierd. In het Haagse circuleren aanwijzingen dat ze onlangs een bezoek aan New York bracht, maar dat soort reizen wordt door de RVD tot de privésfeer gerekend. Wel staat vast dat haar oma Beatrix hooguit virtueel acte de présence kan geven; de prinses zit in thuisquarantaine vanwege een coronabesmetting.