Juwelier in Haarlem overvallen

Of, en zo ja, wát er is buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie komt later met meer informatie.

Het lijkt erop dat de dader of daders nog niet zijn gepakt. Volgens een burgernetmelding met de locatie Lepelstraat is de politie op zoek naar een getinte man van een jaar of dertig met een zwarte trui, een spijkerbroek en een bomberjack.

Of er gewonden zijn gevallen, kan de politie nog niet zeggen. Het onderzoek loopt.

Naast Het Juweel van Haarlem (foto) bevindt zich ook Jelek Goud. Er was enige verwarring over de exacte locatie van de overval. Ⓒ NieuwsFoto