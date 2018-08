Klopjacht op dealers na dood Nederlander

De zwaar bewapende Guardia Civil rukte uit in Sencelles en meerdere buurten van hoofdstad Palma. In totaal werd twintig kilo cocaïne in beslag genomen.

Volgens de Majorca Daily is de Spaanse politie al maanden bezig met een groot onderzoek. Een paar dagen geleden werden er nog drie smokkelaars opgepakt.

Het centrum van de drugshandel bevindt zich volgens de politie rond de wijk Son Banya, dezelfde buurt waar Wouter van Luijn werd omgebracht.

De gemeente heeft al veel gesloopt in die buurt en bewoners naar andere delen van het eiland verplaatst. Daar worden ze nu extra intensief gevolgd, aldus de krant op Mallorca.

De 19-jarige Spanjaard Adrián F. zit nog vast op verdenking van beroving en geweldpleging van Van Luijn. Hij is de hoofdverdachte en heeft verklaard dat hij de editor klappen heeft gegeven omdat die op straat zou hebben geplast.