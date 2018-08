Invaliden teleurgesteld in TT Assen

De ingang voor rolstoelgebruikers bij het TT-circuit in Assen. Flink duwen, want heuveltje op. Ⓒ De Telegraaf

Assen - Motorfans die afhankelijk zijn van een rolstoel klagen steen en been over gehandicaptenvoorzieningen op het TT-circuit in Assen dat zij als ’broddelwerk’ omschrijven. Zo ligt er een drempel voor het gehandicaptentoilet en ligt het zandpad op het terrein vol onberijdbare kiezelstenen.