Tienermeisje (14) uit Den Haag vermist

De politie doet er alles aan om de tiener te vinden, maar het is voor de rechercheurs een raadsel wat er met Nsimire is gebeurd.

Nsimire woont in Den Haag en zou regelmatig in het Zuiderpark ’chillen’, mogelijk weet iemand die daar ook vaak is meer over haar vermissing.

Zo kun je Nsimire herkennen volgens de politie:

„Nsimire heeft een donkere huidskleur en zwart haar met ingevlochten nephaar zwart en bruin + grijze bandana. Ze heeft een slank postuur.”

Over haar kleding: „Ze draagt een lichtblauwe spijkerbroek met scheuren op de bovenbenen, hieronder draagt zij een blauwe strakke korte broek (die ook als gewone korte broek gedragen kan worden). Een wit t-shirt, korte mouwen met een onbekende print erop + een ander shirt: een donkerblauw t-shirt, korte mouwen met op de borst geprint ’G-star Raw’ en zwarte Nike schoenen met wit Nike logo en witte opstaande zool.”