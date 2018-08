FIOD vindt 15.000 euro in bloempot

ROTTERDAM - Bij doorzoekingen in woningen in Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel en een opslag in de Maasstad heeft de FIOD dinsdag 15.000 euro gevonden in een bloempot. Ook is beslag gelegd op een woning, een horloge, een exclusieve televisie en administratie. Een 69-jarige man en een 56-jarige vrouw uit Rotterdam zijn aangehouden.