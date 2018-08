Maastrichtse krakers met andere krakers op de vuist

De schermutselingen braken rond 4.40 uur uit in en rond een pand aan de Pastoor Jacobsweg in Maastricht. De woordvoerster van de politie kon niets zeggen over de aanleiding voor de ruzie. De politie heeft niemand aangehouden.

Volgens getuigen zou het gaan om een conflict tussen twee groepen krakers. Een groep zou noodgedwongen vertrokken zijn uit een kraakpand aan de Mariënwaard en vervolgens geprobeerd hebben zijn intrek te nemen in een al gekraakt pand aan de Pastoor Jacobsweg. De groep die zich daar bevond zag dat niet zitten, waarna er een conflict ontstond. De politie kon dit woensdag rond de middag niet bevestigen.