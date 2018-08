Baksteen over mirakel Mexico: ’Crash zonder doden zeldzaam’

Een Embraer 190 van Aeromexico met twee piloten, twee stewardessen en 97 reizigers is gisteren verongelukt tijdens de start van een binnenlandse vlucht van Durango naar Mexico City.

Niemand is omgekomen, wel vielen er veel gewonden, onder wie volgens lokale artsen een tiental vrij ernstig. Passagiers spreken van een harde knal en een plotselinge neerwaartse beweging. „Met een klap kwamen we een paar honderd meter voorbij het eind van de baan op de grond. Binnen een paar minuten brak overal brand uit. We waren er toen gelukkig al uit”, aldus een Mexicaanse ooggetuige.

’Onherroepelijk neer’

„De eerste analyses wijzen uit dat het tien jaar oude toestel niet goed van de grond kwam. Boven het laatste deel van de startbaan zou er sprake zijn geweest van windshear, dat is een levensgevaarlijke valwind als je vlakbij de grond bent. Het weer was regenachtig. Het vliegtuig raakte uit balans. Mogelijk kwam een vleugel tegen het asfalt, waarna motoren afbraken. Er is geen lift meer en dan stort je onherroepelijk neer”, aldus Baksteen.

Lees verder onder de foto

Volgens hem komen de meeste vliegrampen voor tijdens start en landing. „Dat zijn cruciale fasen van een vlucht. Acute windschering is vaak moeilijk te corrigeren. Soms is dat op radar te zien, soms niet. In dit geval was er wel storm op komst, maar het is aan de luchtverkeersleiding en de captain om te bepalen of je toch vertrekt. Daar zijn vaste criteria voor om risico’s te vermijden.

’Engeltje op schouder’

Baksteen benadrukt dat deze crash nog tot in alle details moet worden onderzocht om te weten wat er is gebeurd en om ervan te leren. „Dat het vliegtuig is uitgebrand, zegt genoeg over de ernst van het ongeval. Het is gelukt om iedereen tijdig uit het wrak te krijgen. Bemanning is getraind om dat snel te doen in noodsituaties. Als dat niet binnen luttele minuten was gebeurd, had het veel erger kunnen aflopen. Deze mensen hebben een engeltje op hun schouder.”

Er zijn volgens hem in de historie van de moderne luchtvaart nauwelijks gevallen waar er bij zo’n zware klap op volle snelheid geen slachtoffers zijn te betreuren. „Rond de banen hebben luchthavens meestal vlak terrein zonder bomen en gebouwen. Dat is hun redding geweest. Plus de razendsnelle evacuatie. Petje af voor de crew”, stelt Baksteen.

Hij sluit niet uit dat er ook nog een motorprobleem was. „Meestal zijn vliegongelukken te wijten aan een samenloop van omstandigheden en een combinatie van meerdere factoren”, meent Baksteen.

Een bekende ramp door windshear, die slecht afliep, was met een DC-10 van Martinair vol Nederlandse toeristen, die in 1992 tijdens de landing in slecht weer op de Portugese luchthaven van Faro (Algarve) ineens tegen de baan klapte, doormidden brak en in brand vloog. Dat kwam door harde valwinden, een instabiele nadering en aquaplaning. Er vielen 56 doden.