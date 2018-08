2,5 jaar cel voor dodelijk ongeval Duinrell

M. had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Hij kon zich weinig tot niets meer van het ongeluk herinneren, vertelde hij eerder, ook niet of hij achter het stuur had gezeten. Volgens de rechter is daar echter wel voldoende bewijs voor, onder meer op basis van een getuige die vlak voor het ongeluk uit de auto was gestapt.

M. was niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank in Den Haag.