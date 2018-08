Boze piloten New York tekenen penis in lucht

De gehate chef van de pilotenunit, James Coan, kon live meekijken op zijn scherm.

De piloten kregen vorige zomer te horen dat ze laag over open water moesten vliegen op veertig kilometer van de kust om verdachte schepen in de gaten te houden. De eenmotorige Cessna – die onder meer werd gebruikt om burgemeester Bill de Blasio van en naar zijn vakantieadres in Canada te vliegen – was daar volgens de piloten totaal niet geschikt voor.

De piloten waarschuwden Coan over de „zelfmoordmissie” en weigerden richting de zee te vliegen. „Iedereen die klaagde over de missie, mocht de meest vreselijke klusjes opknappen”, vertelt een bron een de NY Post. „Het waren dingen die totaal niets met het werk te maken hadden. Zo moesten ze zijn auto wassen.”

Twee van de vijf piloten zijn ontslagen. De actie was overigens wel succesvol, de piloten hoeven de vluchten voorlopig niet meer te maken.

De NYPD wil een foto van de route niet vrijgeven. Ook is de route niet zichtbaar op andere vluchtroutetrackers.