Beveiligers Schiphol mogen acties opschalen

„We mogen van de rechter vijf keer per dag vijftien minuten werkonderbrekingen gaan houden tot 2 september. Daarna gelden er vooralsnog geen beperkingen meer”, zegt Tanja Schrijver, bestuurder van FNV Beveiliging.

De beveiligers op Schiphol beperkten hun werkonderbrekingen tot nu toe tot drie keer per dag tien minuten, maar hadden aangekondigd deze te gaan verzwaren als Schiphol nog steeds niet aan hun eisen voor een goede cao tegemoet komt.

Schiphol wilde een totaalverbod op de acties tot 30 september, maar de rechter ging daar niet in mee. De rechter verbiedt wel de werkonderbrekingen op te voeren tot meer dan vijftien minuten per keer en meer dan vijf werkonderbrekingen per etmaal. De bonden hadden ook acties aangekondigd van twintig minuten.

„Schiphol had liever gezien dat de werkonderbrekingen maximaal tien minuten en uiterlijk drie keer per etmaal toegestaan waren, maar legt zich er bij neer dat het in ieder geval niet langer dan vijftien minuten mag worden”, liet de luchthaven weten in een reactie.

De luchthaven vreest dat werkonderbrekingen van vijftien minuten kunnen leiden tot stagnatie van de passagiersdoorstroming en onveilige situaties in de terminal.

Aanleiding van de werkonderbrekingen zijn de stukgelopen onderhandelingen over zowel de cao particuliere beveiliging als de cao voor G4S Aviation Security. Het gaat FNV en CNV niet alleen om meer loon voor de beveiligers, maar ook om verlaging van de werkdruk.

De cao particuliere beveiliging geldt voor circa 31.000 beveiligers, onder wie de Schipholbeveiligers die werken bij Securitas T&A, Procheck International en I-Sec. Onder de cao voor G4S Aviation Security vallen ongeveer 1200 beveiligers.