Geheim Bermudadriehoek opgelost

De mysterieuze driehoek tussen Florida, Bermuda en Puerto-Rico eiste de afgelopen honderd jaar duizend levens. Vorig jaar nog weer vier. Van deze mensen ontbreekt elk spoor.

Volgens Britse wetenschappers heeft dit gebied onwaarschijnlijk veel woeste golven. Die schommelingen zijn in 1997 voor het eerst vastgelegd op de radar.

Het zijn soms heel hoge golven tot wel dertig meter hoog die maar een paar minuten duren.

Dr. Simon Boxall van de universiteit van Southampton bouwde een schaalmodel van de USS Cyclops, een enorm schip dat in 1918 verzwolgen werd door de zee en driehonderd mensen het leven kostte.

Voor een nieuwe documentaire van het Engelse Channel 5: ‘The Bermuda Triangle Enigma’, simuleerden de wetenschappers het effect van de ‘monstergolven’ op de Cyclops.

Daaruit bleek dat de golven net te hoog zijn voor het schip om te verwerken.

Volgens Boxall is de Bermudadriehoek een plaats waar stormen uit drie richtingen kunnen samenkomen. „Die uit het zuiden en noorden ontmoeten elkaar. En als er dan nog wat bijkomt vanuit Florida, kan het een potentieel dodelijke formatie van wilde golven geven. Ze zijn steil en enorm hoog tot meer dan 30 meter.”

„Hoe groter de boot wordt, hoe meer schade. Beeld je een golf in met twee toppen, elk aan één uiteinde van een boot. Op dat moment is er niets meer onder het midden van het schip en breekt die in tweeën. Als dat gebeurt, ga je in twee, drie minuten naar de kelder.”