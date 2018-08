Politie overmeestert verwarde man met hakbijl

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte

BREDA - De politie heeft dinsdagavond in de wijk IJpelaar in Breda een veertigjarige verwarde man opgepakt die met een hakbijl op straat liep. Een buurtbewoner had de politie getipt dat hij een man die een psychose zou hebben met een hakbijl zag lopen.