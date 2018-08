Ook recordtemperatuur in Zuid-Korea

Agenten met een paraplu tegen de zon. Ⓒ EPA

SEOUL - Ook de bevolking van Zuid-Korea zucht al meer dan twee weken onder extreme zomerhitte. In Hongcheon, in het noordoosten van het land, bereikte het kwik woensdag aan het eind van de middag de 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten sinds een begin werd gemaakt met het bijhouden van de statistieken, ruim honderd jaar geleden.