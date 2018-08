Noord/Zuidlijn trekt 72.000 reizigers per dag

Station Amsterdam-Noord tijdens de eerste ochtendspits voor de Noord/Zuidlijn, vorige week. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De gloednieuwe Noord/Zuidlijn in Amsterdam heeft in de eerste week gemiddeld 72.000 reizigers per dag vervoerd. Vervoersbedrijf GVB vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Er is in elk geval nog veel ruimte voor groei van het aantal passagiers op de metrolijn, want het GVB hoopt in 2030 121.000 reizigers per dag van A naar B te brengen.