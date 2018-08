Oppositie wil internationaal onderzoek fietsaanslag Tadzjikistan

Ⓒ Hollandse Hoogte

DUSHBANE - Oppositiegroepen in Tadzjikistan pleiten voor een internationaal onderzoek naar de terroristische aanslag op fietsende toeristen in het land. Onder meer de Islamitische Wederopstandingspartij, die door de regering van het land ervan is beschuldigd achter de aanslag te zitten, heeft Nederland, Zwitserland, de Verenigde Staten en de Europese Unie verzocht een gezamenlijk onderzoeksteam te sturen, meldt de lokale nieuwssite Akhbor. Uit deze landen komen de slachtoffers.