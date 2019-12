Lachgasgebruiker filmt eigen achtervolging

Na het negeren van stoptekens en omzeilen van blokkades gebruikte hij onder het rijden nog twee ballonnen met lachgas, maakte de politie donderdag bekend. Na zijn uiteindelijke aanhouding, waarbij de politie een autoruit moest intikken omdat hij weigerde een portier te openen, werden in zijn auto 22 gebruikte ballonnen aangetroffen.

Omstanders hadden de politie eerder op de avond gebeld met de melding dat de lachgasgebruiker gevaarlijke situaties in het verkeer veroorzaakte. Agenten gaven hem een stopteken, maar de man probeerde te ontkomen door onder meer over de stoep ter rijden. Daarna reed hij met gedoofde licht over diverse fietspaden. De man is aangehouden op grond van zijn gevaarlijke rijgedrag, de gevaarlijke situaties die hij veroorzaakte en het negeren van stoptekens.

Het gebruik van lachgas is volgens de wet niet verboden, maar kan volgens de politie hetzelfde effect hebben als alcohol.