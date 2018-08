Taakstraf voor graai uit kas kinderboerderij

Ⓒ Hollandse Hoogte / Hans Barten

MAASTRICHT - Een 29-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij meerdere keren in de kas had gegraaid van de kinderboerderij waarvan hij penningmeester was. De man heeft deels bekend, maar de rechtbank in Maastricht houdt hem volledig verantwoordelijk voor de ruim 7600 euro die is verdwenen.