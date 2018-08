Pakketbezorger onwel door lekkend pakketje

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

UTRECHT - Een pakketbezorger is woensdag in Utrecht onwel geworden doordat een pakketje in zijn bestelbus een vloeistof lekte. Het ging volgens de veiligheidsregio om een middel dat aan brandstoffen kan worden toegevoegd. Het ziet ernaar uit dat de dampen in de auto bleven hangen. Daardoor kreeg de bezorger onder meer ademhalingsproblemen.