Politievrijwilliger rooft portemonnees agenten

De politievrijwilliger deed diverse huishoudelijke klussen en liep uiteindelijk tegen de lamp toen op camerabeelden werd gezien dat hij het geld stal.

De man is dinsdag 27 juni aangehouden en met onmiddellijke ingang geschorst. Na verhoor is de Rotterdammer heengezonden, maar hij blijft verdachte in deze zaak. De politie maakte vrijdag melding van het voorval.