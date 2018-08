Moeder en baby gedood in Turkije door bom

De regering in Ankara gaat ervan uit dat de daders gezocht moeten worden in kringen van de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK. „We zullen de babykillers ter verantwoording roepen, we gaan hun het leven ondraaglijk maken”, beloofde minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu woensdag via Twitter.

De aanslag vond plaats in de provincie Hakkari, die grenst aan Irak en Iran. Er wonen veel Koerden.