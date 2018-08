Offensief tegen roofbendes

Het offensief tegen de rondreizende criminelen die jaarlijks voor zeker 250 miljoen euro bij elkaar roven, is uniek omdat de Nederlandse, Duitse en Belgische politie nauw samenwerken. Eenheden voeren bij grensovergangen aan beide zijden van de grens controles uit.

„De internationale samenwerking op gebied van verkeerscontroles is een volgende bouwsteen in de strijd tegen mobiele inbrekersbendes en dievengildes”, zo laat een woordvoerder van de politie Limburg weten. De actie begint rond drie uur en duurt de rest van de dag.

’Mobiele bandieten’ zijn rondtrekkende bendes die vermogenscriminaliteit plegen en in Nederland verblijven zonder vaste woon- of verblijfplaats. De criminelen die vooral de middenstand teisteren komen hoofdzakelijk uit Bulgarije, Roemenië en Albanië. Een opdrachtgever stuurt ze meestal vanuit het buitenland aan.

De bendes plegen delicten als plofkraken, inbraken, winkel-, metaal en autodiefstal. Een belangrijk kenmerk van mobiele bendes is dat ze nooit lang op een zelfde plaats blijven. Ze plegen in een paar dagen of weken tijd een flinke reeks misdrijven en verkassen dan naar een andere plek. De criminelen opereren veelal vanuit vakantieparken.

Als de rovers al worden opgepakt, ontloopt een fors deel vervolging. In afwachting van hun rechtszaak worden ze vrijgelaten en nemen dan de benen. Tot grote frustratie van gedupeerden.