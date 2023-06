Premium Het beste van De Telegraaf

’Je bent wel heel ver weg van je ouders, dat is spannend’ Examens zijn voorbij dus duizenden jongeren gaan op vakantie: de trends én bestemmingen dit jaar

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Het Griekse Chernosissos, midden in de Middellandse Zee, is en blijft een onweerstaanbare magneet voor jongeren. Ⓒ ANP/HH

Na de examens volgt de welverdiende reis. Duizenden jongeren gaan deze weken de grens over om bij te komen van alle stress en in de hoop dat bij thuiskomst de vlag uit kan. Maar waar ’Cherso’ en ’Albufissa’ de meeste examenreizigers trekken, zijn er ook altijd mensen die het over een heel andere boeg gooien.