’Downdaten’ en ’updaten’: termen die gebruikt worden om aan te duiden of een man of vrouw een relatie aangaat met iemand met een lager of hoger opleidingsniveau. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat relaties stabieler zijn als beide partners hoogopgeleid zijn. Zijn de partners allebei laagopgeleid? Dan zijn de kansen dat de relatie sneuvelt aanzienlijk hoger.