OM verdenkt opgepakte man (38) na steekdrama in Leiden van moord

LEIDEN - De 38-jarige man die aangehouden is in verband met het steekdrama in het diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden, is donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die heeft het voorarrest met 14 dagen verlengd. De verdachte zit nog vast in alle beperkingen. Het OM verdenkt hem van moord en twee keer poging moord.

Ⓒ ANP / John van der Tol