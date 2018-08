Vermiste Emily (13) en Kirsten (14) zijn terecht

Eerder woensdagmiddag noemde de politie hun vermissing nog een „zeer zorgelijke zaak.” De meisjes worden opgevangen op het politiebureau. De politie bedankt iedereen voor het uitkijken.

De tieners liepen vrijdag weg uit een zorginstelling in Leeuwarden, zonder geld, spullen en waarschijnlijk ook zonder telefoon. Sindsdien werd er niets van de meisjes van ze vernomen.

Vorig jaar

De 13-jarige Emily liep in het weekend van 20 juli ook al weg. Eerder was ze in 2017 vermist. Destijds werd een achttienjarige man opgepakt in verband met de vermissing van de toen nog 12-jarige Emily.