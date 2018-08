Gratis hepatitis B-vaccinaties tijdens Pride

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De GGD Amsterdam biedt homo- en biseksuele mannen ook tijdens de komende Pride gratis vaccinaties aan tegen hepatitis B. Sinds enige jaren is er een daling van het aantal hepatitis B-infecties onder deze doelgroep in Amsterdam. Onderzoek heeft aangetoond dat deze afname te danken is aan het landelijke hepatitis B-vaccinatieprogramma dat sinds 2002 in Amsterdam loopt, meldt de GGD.