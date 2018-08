Ebola-uitbraak in Congolese provincie Kivu

Het ministerie van Gezondheidszorg bevestigde de nieuwe besmettingsgevallen na biomedisch onderzoek door het nationaal instituut in Kinshasa. In vier geanalyseerde bloedmonsters zijn sporen van het dodelijke virus aangetoond. In het dorp Mangina zijn mogelijk al twintig mensen overleden door de ziekte. Hulpverleners arriveren donderdag in het getroffen gebied om onder meer een mobiel laboratorium in te richten.

Nog maar een week geleden werd een ebola-epidemie in het noordwesten van Congo officieel als beëindigd verklaard. Die uitbraak maakte sinds april zeker 33 dodelijke slachtoffers en werd onder meer door een uitgebreid inentingsprogramma met een experimenteel vaccin onder controle gebracht. De autoriteiten zeggen dat er geen bewijs is voor een verband tussen beide infectiehaarden, die 2500 kilometer uit elkaar liggen.