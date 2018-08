Ex-Wildersbeveiliger lekte info dochter Obama

Dat staan in de tenlastelegging, waarbij ook wordt gerept over gelekte informatie over de bestelling van een nieuw dienstwapen én over Israëlische beveiligers.

K. werd al in februari vorig jaar opgepakt, maar hij moet pas komende maandag in de Haagse rechtbank verschijnen voor een niet-inhoudelijke zitting. Het Openbaar Ministerie zei vorig jaar, toen K. van de rechter uit voorarrest moest worden vrijgelaten, dat het erop leek dat hij in de privésfeer loslippig was en niet richting criminelen.

K. wordt er ook van verdacht van begin 2015 tot zijn aanhouding in 2017 zonder noodzaak allerlei persoon- en kentekengegevens hebben opgezocht in politiesystemen.

De aanhouding van K., die uit zijn functie veelal vooraf aan een bezoek van Wilders locaties screende, leidde tot veel onrust. Op het Binnenhof was de ontzetting helemaal groot toen bleek dat K. al in 2008 was veroordeeld voor schending van zijn ambtsgeheim en ook zijn broer niet van onbesproken gedrag was. K. werd toen al omschreven als een op sensatiebeluste opschepper, die volgens zijn collega’s zich niet professioneel zou gedragen. Het integriteitsschandaal leidde ertoe dat de beveiligers van de Dienst Bewaken & Beveiligen allemaal extra werden doorgelicht.