Of ik de volgende keer weer zo snel afhaak valt te betwijfelen, want Louis van Gaal. Afgelopen zondag kon ik echter, bij de Zomergasten-aftrap met actrice Romana Vrede, reeds na een klein uurtje mijn zapneigingen niet langer bedwingen. En toen belandde ik zomaar bij een aflevering van Blue Planet II, waarin het leven op en in de wereldzeeën werd getoond.