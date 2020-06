Echtpaar bewaakt huis met grof geschut tegen demonstranten

Te zien is hoe Mark met een halfautomatisch wapen en Patricia met een pistool de stroom voorbijgangers dingen toeroepen. Ze zwaaien zelfs met hun wapens richting de mensen. De circa 300 demonstranten waren op weg naar het huis van burgemeester Lyda Krewson om haar ontslag te eisen. Krewson had een lijst met namen en adressen van bewoners die hadden voorgesteld het politiebudget te verlagen openbaar gemaakt.

De McCloskey’s zijn letseladvocaten en runnen een advocatenkantoor. Ze wonen in een villa op een afgesloten terrein. Een van Marks cliënten is slachtoffer van politiegeweld. In 2019 werd de man geschopt en geslagen door een agent.

Of de actie van de twee advocaten nog gevolgen voor ze heeft, is onduidelijk.