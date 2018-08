Project Fear voor EU

Harde Brexiteers hebben het gigantische handelstekort van het Verenigd Koninkrijk altijd als een krachtig wapen in de Brexit-onderhandelingen beschouwd. De producenten van Nederlandse groenten en bloemen, Duitse auto’s en Franse wijnen zouden immers nooit toestaan dat de belangrijke Britse afzetmarkt zou worden afgesneden, zo was altijd hun gedachte.

Voormalig Brexit staatssecretaris Steve Baker blijkt het afgelopen jaar gewerkt te hebben aan een eigen Project Fear. Via billboards en brochures zouden geselecteerde groepen EU-inwoners gewezen worden op de consequenties van een abrupt vertrek van de Britten uit de EU. Als gevolg daarvan zouden deze gedupeerden druk uitoefenen op hun regering om coulanter te zijn ten aanzien van de Britten bij de Brexit-onderhandelingen.

Baker heeft begin vorige maand samen met Brexit-minister David Davis zijn ontslag genomen. Net als Davis en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson was hij het niet eens met de zachte Brexit-benadering van premier Theresa May.

Angstcampagne

Baker zit echter niet stil. Hij eist dat de Britse regering zijn plannen over een Europese angstcampagne naar buiten brengt. Baker krijgt hierbij steun van andere prominente Brexiteers binnen de Conservatieve Partij zoals voormalig partijleider Iain Duncan Smith.

De oproep van Baker komt nu duidelijk wordt dat de regering haar inschattingen over de kwalijke gevolgen van een ’No Deal Brexit’ wil publiceren. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit druppelsgewijs te doen gedurende het zomerreces, maar de regering heeft besloten om alle 70 rapporten over een dergelijk scenario eind augustus tegelijkertijd te presenteren.

Volgens Baker en Duncan Smith schiet de regering daarmee in haar eigen voet. Het verslechtert volgens hen de onderhandelingspositie in Brussel en is, vrezen zij, alleen bedoeld om Brexiteers te overtuigen van de onwenselijkheid van een dergelijke uitkomst van het onderhandelingsproces.

Interventie

Volgens Baker en Duncan Smith moeten juist EU-ingezetenen overtuigd worden van de onwenselijkheid van een breuk tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het scenario hoe dat moet gebeuren is al geschreven, zo maakte Baker duidelijk.

De regering lijkt geen interesse te hebben in de interventie. May tracht via persoonlijke ontmoetingen met diverse regeringsleiders steun te vinden voor haar benadering. EU-onderhandelaar Michel Barnier heeft diverse van haar voorstellen al afgewimpeld, maar dat weerhoudt May er niet van bij haar ambtgenoten steun te zoeken.

Zo gaat ze vrijdag, tijdens haar vakantie, op bezoek bij de Franse president Macron. Die moet samen met de Duitse kanselier Merkel de druk op Barnier opvoeren. Deze diplomatieke aanpak acht zij ogenschijnlijk kansrijker.