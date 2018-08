’Moet zo’n broekie mij vertellen hoe ik veilig moet rijden?’

Kees Habermehl in zijn vrachtwagen Ⓒ eigen foto

Amsterdam - Zo’n 11.000 oudere beroepschauffeurs moeten alsnog de schoolbanken in om een nascholing te volgen. Hoewel ze hiervoor in eerste instantie een vrijstelling voor ’code 95’ hadden gekregen van het ministerie, is het besluit teruggedraaid omdat anders niet aan Europese richtlijnen wordt voldaan.