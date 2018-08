Zo plande terreurcel Barcelona aanslag op Camp Nou

Het busje dat op 17 augustus 2017 op de menigte in Barcelona in reed.

Barcelona - Een horrorscenario voor de grootste terreuraanslagenreeks in Europa: De Spaanse en Catalaanse politie krijgen een steeds beter beeld van wat het gruwelijke totaalplan was van de terreurcel uit het pittoreske Catalaanse dorpje Ripoll, verantwoordelijk voor de aanslagen in Barcelona en Cambrils bijna een jaar geleden. Daarbij was ook Camp Nou, het iconische stadion van FC Barcelona een gepland doelwit.