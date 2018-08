Naar de haaien!

Nancy (Blake Lively) spartelt in ondiep water rond, maar ook daar is zij in de haaienfilm ’The shallows’ niet veilig.

Met zijn lengte van 25 meter stelt de bijtgrage titelheld uit The Meg - volgende week in de bioscoop - zijn verre neef uit Jaws (1975) in de schaduw. Toch blijft die historische blockbuster van Steven Spielberg de moeder aller haaienfilms. Waarom is dit genre zo succesvol? En wat zijn de toppers?