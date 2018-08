Zimbabwe verdedigt inzet leger bij protesten

Minister Ziyambi Ziyambi (Justitie) had eerder al aangegeven dat het leger was uitgerukt om de politie te assisteren. De militairen traden volgens de bewindsman op als een ,,leger voor het volk'' om de vrede en veiligheid te herstellen. De soldaten zijn volgens Ziyambi niet opgetrommeld om de oppositie te intimideren.

De protesten volgden op het nieuws dat regeringspartij ZANU-PF bij verkiezingen een tweederdemeerderheid in het parlement heeft veroverd. De uitslag van de presidentsverkiezing laat ondertussen op zich wachten. Oppositieaanhangers vertrouwen het niet en denken dat er wordt gefraudeerd.

Betogers gooiden met stenen en blokkeerden straten in Harare. Getuigen zeggen dat één persoon is doodgeschoten door soldaten. Secretaris-generaal António Guterres van de VN heeft de Zimbabwaanse leiders en bevolking opgeroepen de kalmte te bewaren en de verkiezingsresultaten af te wachten.

Doden door rellen

Zeker drie mensen zijn volgens de Zimbabwaanse staatszender ZBC om het leven gekomen door het geweld in de hoofdstad.

Zittend president Emmerson Mnangagwa zegt de oppositie verantwoordelijk te houden voor de onlusten in de hoofdstad. De onlusten waren volgens Mnangagwa bedoeld om het ,,kiesproces te verstoren''. De oppositie beklaagt zich juist over de inzet van het leger tijdens de onlusten in Harare.

Bekijk ook: Mugabe uitgejouwd bij stembureau