Broertje van koning voetbal

GLASGOW - Na het WK voetbal in Rusland en de Ronde van Frankrijk moeten de ogen van de sportliefhebber in het tweede deel van deze sportzomer zijn gericht op Schotland en Duitsland, waar vandaag de eerste uitgave van de Europese Kampioenschappen op gang wordt geschoten. In Glasgow en Berlijn moet het antwoord klinken op de vraag of de nieuwste loot aan de stam van de mondiale sport levensvatbaar is. Een nieuw fenomeen verklaard aan de hand van zes vragen.