Man ligt tijd dood in flatwoning Maastricht

MAASTRICHT - De politie heeft in een flatwoning in de Maastrichtse wijk Malberg een dode man aangetroffen die daar volgens de politie al „enige tijd” lag. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De man is een natuurlijke dood gestorven of heeft binnenshuis een ongeluk gehad, zei een woordvoerster.