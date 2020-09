Kans op uitzonderlijke regionale septemberhittegolf

Dat voorspelt Weeronline. Komende dagen is het overwegend droog septemberweer met een afwisseling van zon en wolken. De middagtemperatuur komt tot en met zaterdag op de meeste plaatsen uit op 19-24 graden.

Op zondag is het zonnig en kan het in Brabant en Limburg regionaal al 25 graden worden. Maandag en dinsdag verlopen in het hele land zomers. In het zuidoosten kan het kwik dan de 30 graden aantikken. Vanaf woensdag neemt de buienkans toe en wordt het waarschijnlijk wat minder warm. Wel kan de temperatuur landinwaarts nog een aantal dagen op ruim 25 graden uitkomen.

Brabant en Limburg

Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer.

De kans dat het landinwaarts vijf keer op rij warmer dan 25 graden is behoorlijk groot, maar de 30 graden haalt de thermometer daar waarschijnlijk niet. De kans op een regionale hittegolf voor het oosten van Brabant en Limburg is circa 20 procent.

In 2016 kwam het in het noorden van Limburg tot een regionale septemberhittegolf. Deze hield zes dagen aan.

Zonkracht neemt af

De zon zal volgende week niet meer zo fel schijnen als in de zomer. De zonkracht komt hooguit op UV-Index 4. De huid zal hierdoor veel minder snel verbranden dan op een zonnige julidag, wanneer de UV-Index vaak 6-7 is.