Achttien jaar voor doden echtgenote en brand

UTRECHT - De 71-jarige Mimoun H. is donderdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf. H. stak op 21 juni 2018 zijn echtgenote dood en stichtte daarna brand in hun woning aan de Utrechtse Marshallaan. Ook acht de rechtbank H. schuldig aan zwaar lichamelijk letsel dat een agent tijdens de brand opliep.