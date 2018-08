Tobias (12) overleden aan hersenstamkanker

Eind november werd bij Tobias hersenstamkanker gediagnosticeerd. Ook bij de volleybalclub waar de jonge Zwollenaar sportte sloeg het nieuws in als een bom. Zijn clubgenoten deden destijds de aangrijpende oproep om Tobias zoveel mogelijk kaartjes te sturen voor zijn twaalfde verjaardag, niet wetende of hij dat überhaupt zou halen. Verschillende BN’ers, waaronder Najib Amhali en Angela Groothuizen, sprongen vervolgens in de bres voor het Zwolse volleybaltalent.

De actie was een groot succes en wat heet: maar liefst 40.000 stuks uit het hele land werden per vrachtwagen bij zijn ouderlijk huis afgeleverd.

Op 21 april werd in het Landstede Sportcentrum in Zwolle een feest georganiseerd om het onlangs behaalde kampioenschap samen met Tobias te kunnen vieren. Het dankbare moment werd vanaf de tribunes gadegeslagen door vele toeschouwers, die alle emoties en tranen even de vrije loop lieten.