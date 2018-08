WHO bevestigt nieuwe uitbraak ebola in conflictgebied Congo

Medewerkers van de WHO waren al in het land vanwege een inmiddels beëindigde eerdere uitbraak, op zo’n 2500 kilometer van Noord-Kivu. „Daardoor hebben we nu een voorsprong”, concludeerde regionaal directeur Matshidiso Moeti van de gezondheidsorganisatie.

Volgens de WHO bevinden zich in Noord-Kivu ruim een miljoen ontheemde mensen. De provincie grenst aan Rwanda en Oeganda, waardoor er veel grensoverschrijdend verkeer is. „De WHO blijft samenwerken met omliggende landen om te zorgen dat gezondheidsautoriteiten klaar staan en voorbereid zijn om op te treden.”