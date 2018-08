McDonald’s serveert drankje met schoonmaakmiddel

Toen ze haar eerste slok nam, wist Sarah Douglas dat het fout zat. „Ik spuugde het uit en spoelde meteen mijn mond met water”, zei Douglas, die het drankje kreeg geserveerd in de stad Lethbridge. „Toen opende ik het dekseltje. Er kwam een penetrante geur vanaf, enorm chemisch. Zeker geen latte...”

Wat bleek? Een medewerker had het schoonmaakmiddel waarmee het koffieapparaat wordt schoongemaakt, nog aan de slangetjes bevestigd laten zitten. Toen de koffie werd bereid, kwam er geen melk bij, maar ’Franke Cleaning Solution’, zo schrijft CBC News.

Gevaarlijk

De vrouw schakelde de hulpdiensten in. Specialisten vertelden haar dat ze geluk heeft gehad, omdat ze de vloeistof niet heeft ingeslikt, maar enkel in haar mond heeft gehad.

McDonald’s had toen al de inhoud van het schoonmaakmiddel aan de medici doorgegeven, met onder meer fosforzuur, methyl-trimethyl-3 en 2-butoxyethanol. Op de verpakking staat dat wanneer het middel in contact komt met de huid of ogen, die ’minutenlang moeten worden gewassen met veel water’.

Sorry

Inmiddels heeft de manager van de Canadese McDonald’s-vestiging zijn excuses aangeboden. „McDonald’s staat bekend om zijn voedselveiligheid, en het spijt me dat zoiets hier is gebeurd”, aldus Dan Brown. „Wat er is gebeurd: het koffiezetapparaat werd schoongemaakt zoals iedere ochtend, maar het slangetje van de melk was aangesloten op schoonmaakmiddel terwijl het drankje werd gemaakt.”

Volgens McDonald’s zijn de schoonmaakprocedures opnieuw doorgenomen met medewerkers, maar Sarah Douglas is nog steeds bezorgd om aspirant-klanten. „Als moeder, wil ik mijn zegje doen, en ik wil gehoord worden als het gaat om veiligheid van bezoekers.”