Zien of verdachte liegt is niet mogelijk

AMSTERDAM - Een verdachte die tijdens zijn verhoor stottert, wegkijkt en friemelt. Hoewel dit volgens sommige mensen aantoont dat iemand glashard aan het liegen is, zegt het helemaal niets. Zien of iemand liegt is namelijk onmogelijk, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).