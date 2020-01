Coronavirus: ’Niet te paniekerig over doen’

Op het vliegveld van de Zuid-Koreaanse stad Incheon wordt een desinfecterend middel gespoten. Ⓒ EPA

Amsterdam - Een nieuw longklachten veroorzakend coronavirus is opgedoken in de Zuid-Chinese stad Wuhan en heeft inmiddels vier levens geëist en 217 mensen besmet. Gisteren maakte China bekend dat het virus van mens op mens overdraagbaar is. Inmiddels zijn er ook ziektegevallen bekend in Japan, Thailand en Zuid-Korea.