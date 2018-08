Mishandeld en dan maar afwachten

Dat was in december 2016. Pas vorige maand was het proces. De man die haar mishandelde kreeg een taakstraf en drie maanden voorwaardelijk, Simone een schadevergoeding van 350 euro.

„Enorm frustrerend dat ik zo lang heb moeten wachten op de zitting. Snelrecht en een forse straf zijn voor genoegdoening en verwerking ontzettend belangrijk”, aldus Simone.

En daarin staat ze niet alleen. Snelrecht moet de standaard worden na mishandeling van agenten, vindt politiebond ACP. Directe aanleiding zijn twee recente mishandelingen van politiemensen in Almere en Uden.

Lees hier het complete verhaal ’Snelrecht bij slaan’