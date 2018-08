Zeeuws mosselseizoen later van start

De mand was niet verankerd en op drift geraakt. Dat het mosselseizoen daarmee een half uurtje later begon, hebben weinigen van de feestgangers aan boord van de mosselboot gemerkt.

Vanaf vandaag is de Zeeuwse zilte delicatesse weer overal volop verkrijgbaar. „Het Zeeuwse mosselseizoen gaat van start met jonge, goedgevulde mosselen”, aldus Nico van Zantvoort van de Nederlandse Mosselveiling.

Mosselkwekers en mosselhandelaren moesten dit jaar enkele weken langer wachten tot de Zeeuwse mosselen rijp waren. Liefhebbers werden de afgelopen weken voornamelijk bediend met mosselen uit de Duitse Waddenzee en de Ierse en Engelse baaien. En met die van de Zeeuwse hangcultuur.

Addy Risseeuw, voorman van de Zeeuwse mosselkwekers: „Mosselen zijn een natuurproduct. De ene keer word je al vroeg in het seizoen blij verrast met een mossel van uitzonderlijke kwaliteit, zoals twee jaar geleden. Dit jaar is dat later. Het is en blijft gissen naar de reden. Is het de winter die langer aanhield? Niemand die het weet.”

Minder oogst

Overigens zijn met het oog op de teruglopende oogst voor het eerst in bijna 25 jaar de bakens letterlijk verzet. De onderwater-akkers schuiven wat op en „uitgekweekte” hectares worden teruggegeven aan de natuur. „De verwachting is dat de vernieuwing van de kweekpercelen de productie en kwaliteit van de Zeeuwse mossel ten goede gaan komen”, aldus Risseeuw.