Helse terugvlucht naar Nederland voor zwaargewonde vrouw

Alarmcentrale Eurocross moest volgens haar partner, Eelco Jansen, het vervoer regelen bij KLM op een vlucht van Barcelona naar Schiphol afgelopen dinsdag. Onder medische begeleiding zou ze op een speciale brancard kunnen vliegen in een afgeschermd deel van de cabine. Daarvoor moeten in het vliegtuig dan drie rijen van drie stoelen worden vrijgemaakt.

„Per ambulance werd Marjolein van het ziekenhuis in Girona naar het platform op de luchthaven gebracht. Het KLM-toestel stond al klaar. Er was een verpleegkundige van Eurocross bij. Tot KLM ineens zei dat er geen plek was aan boord. Ook was er geen brancard. We moesten anderhalf uur wachten. De enige optie was nog zittend vervoer”, vertelt Jansen.

’Medisch onverantwoord’

Eigenlijk was dat volgens hem medisch niet verantwoord. „Toch wilde Marjolein zelf heel graag naar Nederland na alle ellende in Spanje. De meereizende verpleegkundige gaf toestemming. Het was een ramp. Ze had veel pijn en voelde zich doodziek tijdens de vlucht. Bij de aankomst op Schiphol is ze gelijk per ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Daar krijgt ze behalve dialyse nu ook morfine.”

Een woordvoerster van Eurocross geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. „Dat spijt ons ongelooflijk. Dit is een zeer nare ervaring voor de patiënt, dat heeft niemand gewild. Deze speciale medische reservering bij KLM is verkeerd gegaan. Dat betreuren wij.”

’Gemeende excuses’

Ook KLM gaat diep door het stof. „Er lijkt sprake van een overboeking. Marjolein zou eerst maandag vliegen. Dat werd geannuleerd en per abuis is het liggend vervoer op dinsdag niet bij onze crew doorgekomen. We zoeken tot op de bodem uit hoe dat kan. We bieden onze gemeende excuses aan.”