Rode Kruis opent gironummer voor terugkerende Syriërs

DEN HAAG - Het Rode Kruis opent donderdag giro 7244 voor Syriërs die naar hun land willen terugkeren nu het geweld is afgenomen. De hulporganisatie ziet voor het eerst in zeven jaar dat een grote groep Syriërs naar huis wil. ,,Zij komen terecht in totale verwoesting en hebben geen middelen om te overleven. Hulp om hun bestaan weer op te bouwen is hard nodig", zegt het Rode Kruis.